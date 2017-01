Ángel Landra: “El Municipio pretende crear un hacinamiento al lado del basural”

El concejal vialense Ángel Landra (Frente para la Victoria), se refirió al proyecto del Ejecutivo local que establece un nuevo amanzanamiento para construir 55 viviendas tipo Duplex.

“No estamos en contra del nuevo amanzanamiento, pero creemos que hacerlo en un terreno de 5 metros de frente por 25 de largo, de acuerdo al Código Urbano, no está permitido”, sostuvo el edil.

“Además, creemos que hacer casas de dos pisos en Viale no es imprescindible. Actualmente, nuestra ciudad no necesita tener casas con escalera, porque el día de mañana muchas personas serán mayores y subir y bajar a diario una escalera será un gran problema para ellos”.

Finalmente, el concejal opositor planteó que hacer dúplex significará muchos problemas para los mismos vecinos. “Será un hacinamiento y generará serios problemas para los vecinos. Yo viví en un barrio donde compartí la pared y se escucha todo, desde el perro, los niños y hasta lo que se habla. También ocasiona problemas para estacionar, ya que el frente es muy angosto. Por eso le proponemos al Intendente que el frente no sea de 5 metros, y que hagamos viviendas de un solo piso”.

Landra aclaró que entre hoy y mañana hablarán con el titular del IAPV para ver de quién es la idea de hacer este nuevo amanzanamiento. Por lo que vemos, el Municipio quiere crear un hacinamiento al lado del basural”.