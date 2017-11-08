Sociedad |
8 noviembre 2017

El Consejo Directivo de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña se reunió con los delegados de los clubes afiliados con el fin de programar la fixturación de los partidos de ida y de vuelta de los octavos de final y, también, para armar los cruces de los cuartos de final del Torneo Oficial.

Los dos partido de octavos de final se disputarán el próximo domingo, 12 de noviembre, y el sábado 18 del corriente mes, respectivamente, excepto la revancha entre Viale FBC vs Juventud Sarmiento de la Categoría Sub-20 y la revancha entre Viale FBC vs Atlético Hasenkamp de la Categoría Sub-17 que se disputarán el miércoles 15 de noviembre en cancha de Atlético María Grande.

Debido a que los cuartos de final comenzarán a disputarse el lunes 20 del corriente, se determinó diagramar las llaves para los cuartos de final, sorteando las llaves de los partidos de octavos de final.

Además, en las próximas horas se determinará el día y la hora para el partido de Primera División entre Atlético Arsenal vs Deportivo Bovril y el partido de Sub-20 entre Atlético Arsenal vs Deportivo Bovril.

 

PRIMERA

PARTIDOS IDA VUELTA (18/11)
SEGUI FBC INDEPENDIENTE FBC DOMINGO 16:30 A CONFIRMAR
CAÑADITA CENTRAL UNION A. CERRITO DOMINGO 16:30 A CONFIRMAR
ATLETICO ARSENAL DEPORTIVO BOVRIL DIA Y HORARIO A CONFIRMAR
VIALE FBC ATL HERNANDARIAS SABADO 17:00 SABADO 16:30
DEPOR. TUYANGO ATLETICO LITORAL DOMINGO 17:00 SABADO 16:30
JUV. SARMIENTO ASOC. CULTURAL DOMINGO 16:30 A CONFIRMAR
UNION ALCARAZ ATLETICO UNION DOMINGO 16:30 A CONFIRMAR
ATL. HASENKAMP ATL. MARIA GRANDE DOMINGO 16:30 SABADO 16:30

 

LLAVE EQUIPO EQUIPO CUARTOS DE FINAL
1 DEPORTIVO TUYANGO ATLETICO LITORAL GANADOR 1 VS GANADOR 2
2 ATLETICO HASENKAMP ATLETICO MARIA GRANDE
3 UNION ALCARAZ ATLETICO UNION GANADOR 3 VS

GANADOR 4
4 CAÑADITA CENTRAL UNION AGRARIOS CERRITO
5 VIALE FBC ATLETICO HERNANDARIAS GANADOR 5 VS

GANADOR 6
6 SEGUI FBC INDEPENDIENTE FBC
7 ATLETICO ARSENAL DEPORTIVO BOVRIL GANADOR 7 VS

GANADOR 8
8 JUVENTUD SARMIENTO ASOCIACION CULTURAL

 

SUB-20

PARTIDOS IDA VUELTA (18/11)
UNION ALCARAZ ASOC. CULTURAL DOMINGO 14:00 SBADO 14:30
JUV. SARMIENTO VIALE FBC DOMINGO 13:30 MIERCOLES 19:00 (CAMG)
ATL. HASENKAMP ATLETICO LITORAL DOMINGO 13:30 SABADO 13:30
JUVENTUD UNIDA ATL. MARIA GRANDE DOMINGO 13:30 SABADO 15:00
ATLETICO ARSENAL DEPORTIVO BOVRIL DIA Y HORARIO A CONFIRMAR
DEPORTIVO TABOSSI UNION A. CERRITO SABADO 16:00 SABADO 13:30
ATLETICO UNION ATL HERNANDARIAS SABADO 22:00 SABADO 13:30
CAÑADITA CENTRAL DEPOR. TUYANGO DOMINGO 13:00 SABADO 13:30

 

LLAVE EQUIPO EQUIPO CUARTOS DE FINAL
1 ATLETICO ARSENAL DEPORTIVO BOVRIL GANADOR 1 VS GANADOR 2
2 ATLETICO UNION ATLETICO HERNANDARIAS
3 UNION ALCARAZ ASOCIACION CULTURAL GANADOR 3 VS

GANADOR 4
4 DEPORTIVO TABOSSI UNION AGRARIOS CERRITO
5 JUVENTUD UNIDA ATLETICO MARIA GRANDE GANADOR 5 VS

GANADOR 6
6 ATLETICO HASENKAMP ATLETICO LITORAL
7 CAÑADITA CENTRAL DEPORTIVO TUYTANGO GANADOR 7 VS

GANADOR 8
8 JUVENTUD SARMIENTO VIALE FBC

 

SUB-17

PARTIDOS IDA VUELTA
ATL. HASENKAMP VIALE FBC DOMINGO 15:00 MIERCOLES 20:45 (CAMG)
INDEPENDIENTE FBC ATLETICO LITORAL SABADO 17:00 SABADO 15:00
JUV. SARMIENTO ATL. SARMIENTO DOMINGO 15:00 SABADO 15:00
SAUCE DE LUNA ATLETICO ARSENAL DOMINGO 15:00 SABADO 15:00
ATLETICO UNION UNION A. CERRITO SABADO 19:00 A CONFIRMAR
ASOC. CULTURAL ATL HERNANDARIAS SABADO 20:30 SABADO 15:00
DEPORTIVO TABOSSI UNION ALCARAZ SABADO 17:30 SABADO 13:30
CAÑADITA CENTRAL DEPORTIVO BOVRIL DOMINGO 15:00 SABADO 15:00

 

LLAVE EQUIPO EQUIPO CUARTOS DE FINAL
1 CAÑADITA CENTRAL DEPORTIVO BOVRIL GANADOR 1 VS GANADOR 2
2 DEPORTIVO TABOSSI UNION ALCARAZ
3 ASOCIACION CULTURAL ATLETICO HERNANDRIAS GANADOR 3 VS

GANADOR 4
4 ATLETICO UNION UNION AGRARIOS CERRITO
5 INDEPENDIENTE FBC ATLETICO LITORAL GANADOR 5 VS

GANADOR 6
6 ATLETICO HASENKAMP VIALE FBC
7 JUVENTUD SARMIENTO ATLETICO SARMIENTO GANADOR 7 VS

GANADOR 8
8 SAUCE DE LUNA ATLETICO ARSENAL

Foto: Rubén Daffar

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