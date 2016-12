Busti desplegó una intensa actividad en la ciudad de Crespo

El ex gobernador de la provincia Jorge Busti y los diputados provinciales Daniel Koch y Gustavo Zavallo visitaron ayer la ciudad de Crespo y fueron recibidos por el empresario metalúrgico Presidente de la Comisión Parque Industrial de Crespo, Hugo Grass, quien los invitó a recorrer la fábrica de carrocerías y luego hicieron lo propio en la fábrica de productos para copetín Julicrok snacks. Los organizadores de la visita fueron los dirigentes del Frente Renovador, Roberto Goette y Sergio Musich.

En ambos casos los dirigentes políticos escucharon atentamente los detalles de los procesos de producción y fundamentalmente las preocupaciones de los empresarios en la actual circunstancia que vive el país.

Por su parte el ex mandatario también resaltó el trabajo en conjunto entre el sector público y privado que se dio para concretar la pavimentación de toda el área y que la inversión fue absorbida por partes iguales entre provincia, municipio y empresarios”.

En ese sentido el ex mandatario provincia se mostró satisfecho por el recibimiento de los empresarios y especialmente por los buenos recuerdos que le manifestaron a lo largo del recorrido “reconfortan al espíritu estas visitas y nos recuerdan que no hicimos tan mal las cosas”.

“Nos llena de orgullo ver como este Parque Industrial sigue en franco crecimiento, con mucha pujanza y que con políticas públicas e inversiones concretas en infraestructura hayamos contribuido a impulsar un área productiva tan importante para la región”.

El Presidente de la Comisión del Parque Industrial, Hugo Grass se mostró gratificado por la visita del ex mandatario y fue el encargado de guiar durante el recorrido a los visitantes, en el trayecto el empresario relató que “actualmente el área industrial cuenta con 50 empresas de las cuales el 60% son pequeñas empresas, un 25% son medianas y el restante conformadas por grandes empras importantes, líderes en sus rubros”.

La comisión que administra el predio trabaja para dotar de mayores servicios e infraestructura al Parque Industrial y fue allí que Hernán Fontana, empresario del rubro alimenticio (Julicroc Snacks)recordó que la decisión del entonces gobernador Jorge Busti fue decisiva para su empresa para radicarse en Crespo, por las ventajas comparativas que se ofrecían y fundamentalmente de subsidiar en un 50% las obras de gas natural, un insumo importante para la elaboración de los productos que ofrece al mercado.

Los empresarios también expresaron que en este proceso de expansión, se encuentran trabajando codo a codo con autoridades del gobierno provincial para concretar el traslado de la laguna de efluentes cloacales y anhelando se concrete la construcción de la autovía Paraná Crespo.

Acompañaron a Busti y a los legisladores provinciales los promotores de la visita a la ciudad de Crespo, Roberto “Chiqui” Goette y Sergio Musich, estuvieron presentes además el coordinador general en la provincia del Consejo Federal de Inversiones, Rolando Kaehler; el representante de la firma La Agrícola Regional, Alberto Heinze; el ex vice intendente del Frente para la Victoria (FPV), Fernando Cibau; el ex secretario de Gobierno, Raúl Zaragoza; el ex precandidato a intendente (FPV) José Luis Fredes; el ex concejal (FPV) Alejandro Canavesio, entre otros dirigentes

Finalizado el recorrido por la zona industrial y productiva de Crespo fueron conducidos por los organizadores hasta las instalaciones del Club Unión donde fueron recibido por el Presidente de la institución, Rubén Zapata y por el presidente interino Luis Alanis.

Zapata mostró orgullosamente las pobladas vitrinas de trofeos del club y guió a la comitiva por distintos lugares de la institución y resaltó los aportes que hizo el ex gobernador a la comunidad crespense y fundamentalmente al club como fue el piso de parquet del estadio de básquet.