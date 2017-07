Durísimo comunicado del Justicialismo de Viale: “¿Se viene la Moratoria?”

Recibimos un comunicado de la oposición que expresa:

Sabido es por todos los vialenses del DESPILFARRO que ha realizado el gobierno CAMBIEMOS en el Municipio de Viale, dilapidaron los ahorros que recibieron ($ 6.700.000) el 10 de Diciembre de 2015 y pasaron de no deber nada a estar EMPEÑADOS en $ 5.797.126,28 al 31 de Diciembre de 2016, sin saber a ciencia cierta a quién es que se debe, a pesar de encontrarnos en la ERA DE LA TRANSPARENCIA, se gastaron dos APORTES DEL TESORO NACIONAL (ATN) en un solo año y un Plan Hábitat que no muestra resultados solo se usa para pagar sueldos y no mejorar el Barrio, todo este contexto sin hacer ninguna cuadra de pavimento, o sea ¿dónde está el dinero que no gastaron en obras?

Durante 2004 fue la última moratoria que se realizara, debido a que se salía de la crisis del 2001 de la anterior ALIANZA y de los Bonos Federales donde al vecino no le quedaba otra que privilegiar las necesidades básicas antes que pagar impuestos, por lo cual fue necesario otorgar una oportunidad de regularización.

Una moratoria con el solo objetivo de oxigenar al enfermo fisco municipal debido a que TRIPLICARON EL GASTO POLÍTICO con abultados sueldos e innumerables funcionarios, pero en vez de ponerse a trabajar y recaudar haciendo justicia se BURLAN de los vecinos que pagan mes a mes sus obligaciones. UNA MORATORIA BENEFICIA A LOS QUE MÁS TIENEN no al vecino laburante.

Bloque de concejales del Frente para la Victoria