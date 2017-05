Tobías Bovier, ex jugador surgido de las inferiores del Club Atlético Arsenal y que jugara también en sub 11 y sub 13 de Viale FBC, desde hace treinta días ya es jugador del Club Atlético Unión de Santa Fe.

Tobías ya fue fichado en el Tatengue y empezó a jugar por la Liga Santafesina de Fútbol.