La Sub20 jugó un nuevo amistoso este martes ante sus pares de krasnodar. Fue 1 a 0 con gol del jugador Sabalero.

Los sparring de la selección Argentina sumaron hoy un nuevo amistoso en Rusia. Esta vez el rival fue el equipo local de krasnodar.

Sebastián Becaccece es el técnico de la Sub 20, actual ayudante de Jorge Sampaoli, quien estuvo al frente de los trabajos de la Sub 20 en la gira internacional por el país de Rusia. Su ayudante es Nicolás Diez, ex Unión.

Los de Argentina fueron Roffo, Pérez, Alan Luque, Ayala, Medina, Maroni, Tomás Chancalay , Ezequiel Barco, Nicolás Andereggen y Garre. La victoria de la Argentina fue 1 a 0 con gol de Tomás Chancalay. Fuente: Sin Mordaza