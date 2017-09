El gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, entregó herramientas a 16 emprendedores de la economía social de Tabossi. El aporte representa una inversión de más de 190 mil pesos.

El martes por la mañana, 16 emprendedores de Tabossi recibieron numerosas herramientas para fortalecer tecnológicamente sus proyectos productivos, gestionados a través del programa de Incorporación de Tecnología. El acto fue encabezado por la Ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, quien sostuvo: “El Gobernador Gustavo Bordet, nos ha encomendado que seamos funcionarios de territorio no de escritorio, dando respuestas a las demandas sociales al lado de la gente, creando oportunidades donde no las hay. Y estamos acompañando a los emprendedores a crecer, a fortalecer sus proyectos para mejorar su calidad de vida, fortaleciendo el tejido social”.

Con respecto al rol de la provincia en materia de economía social, explicó: “Nosotros creemos de verdad en la economía social, en el emprendedurismo, en los saberes y habilidades de cada uno, creemos en las capacidades que tienen los emprendedores, de levantarse todas las mañanas para forjar un presente y un mañana mejor para ellos, sus hijos y su comunidad. También creemos que la economía social no solo desarrolla los proyectos individuales, sino que también crecen sus comunidades”.

La Ministra agradeció al Intendente, como así también al Consorcio de la Economía Social de la zona: “Nosotros no podríamos estar entregando estas herramientas si los consorcios no estuvieran”. Además amplió: “Hay una visión del Gobierno de Entre Ríos, de ser un Estado presente y esto significa estar presente en el momento en que hay un entrerriano que lo necesita, generando oportunidades donde no las hay, generando políticas públicas y programas que transformen la vida de los entrerrianos y entrerrianas, que cuando hay una emergencia climática también estemos ahí generando respuestas. Y nada de esto tendría sentido si no estuvieran los emprendedores con sus garras, con sus energías, con ganas de pelear la adversidad, con ganas de progresar y de emprender. Mis felicitaciones a cada uno de ustedes y nuestro compromiso de seguir acompañándolos”.

Por su parte, el Intendente de la localidad, Néstor Landra, resaltó: “Se destaca la gestión que Stratta está llevando adelante en un Ministerio tan sensible como es Desarrollo Social. En Tabossi estamos llevando adelante muchos programas como Microcréditos, Poder Popular, Incorporación de Tecnología, Crecer, etc. Ha sido un acierto del Gobernador, que ella esté a cargo de esta área. En menos de dos años trabajó en nuestra planta recicladora, el club, y los microcréditos, entre otros de los proyectos que tenemos acá”.