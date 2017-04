En Oro Verde, el municipio salió a buscar a un pedófilo

En redes sociales se ventiló que en Oro Verde residía una persona que había sido condenada en la Justicia por pedófilo. Autoridades municipales investigaron, con información de la Policía y lo identificaron.

Entonces, tomó una decisión llamativa: salió en su búsqueda. Y no sólo eso, sino que a través de la página web del Municipio, lo rastreó y lo identificó. La primera conclusión a la que llegaron es que desde finales de marzo el aludido no tenía domicilio en Oro Verde sino que se había mudado a La Rioja.

Pero la pesquisa avanzó un poco más: desde el Municipio de Oro Verde se comunicaron oficialmente con la Policía de La Rioja para que les certificase oficialmente que el hombre con causa por abuso efectivamente vive en aquella provincia, y no en otro lugar.

NOMBRE Y APELLIDO

Las autoridades municipales informaron que ni bien se dieron a conocer las versiones que señalaban la presencia de un presunto pedófilo en la localidad, se comunicaron con la Policía local.

La fuerza, con información suministrada por la Dirección del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, realizó las averiguaciones pertinentes. “Confirmaron que Raúl Edgardo Bilbao, un oftalmólogo condenado en 2008 por corrupción agravada de menores, ya no reside en Oro Verde. Habría conseguido un permiso transitorio del juez para terminar una carrera”, publicó el Municipio de Oro Verde en su página web.

Además, agregó: “Desde el Municipio se pidió a las autoridades policiales que realizaran las averiguaciones necesarias ante las versiones vertidas principalmente en redes sociales, acerca de la residencia en Oro Verde de un hombre acusado de integrar una banda de pedofilia, y condenado por corrupción agravada de menores en Concordia en el año 2008. El martes, el intendente José Luis Dumé junto al viceintendente, Oscar Toledo, se reunieron con el comisario Víctor Paunovich y el subcomisario Mario Peralta. En el encuentro, los oficiales informaron que personalmente, el director del Servicio Penitenciario confirmó que Raúl Edgardo Bilbao, no se encuentra en la localidad”.

Al parecer, aún cuando tenía autorización de la Justicia para salidas transitorias, lo investigaron, lo fueron a buscar al lugar donde supuestamente residía. La información oficial lo cuenta así:

“Explicaron que el director del Servicio Penitenciario y la Policía local recorrieron el lugar donde supuestamente residía con su pareja y corroboraron que el hombre se había retirado de la localidad, presuntamente el 30 de marzo. Además, se comunicaron telefónicamente con este hombre y comprobaron que se encontraba en La Rioja, lugar donde tiene fijada la residencia. La Policía de La Rioja se comprometió a enviar vía correo electrónico una constancia que lo acredite, teniendo en cuenta que es importante para la tranquilidad de los habitantes de Oro Verde saber si esta persona reside o no en nuestra localidad”.

REPERCUSIÓN

La noticia, publicada en el muro de Facebook del Municipio de Oro Verde, generó varios comentarios, muchos de los cuales fueron eliminados “porque no cumplen con las normas de convivencia que establecimos en la comunidad online del Municipio”. Además, aclararon “no fue nuestra intención generar este tipo de debates, ni seguir fomentando por este medio los desacuerdos entre vecinos y hacia terceros en una nota que solamente era informativa, que tenía como fin llevar tranquilidad a quien no estaba empapado del tema, porque no todos conocían los detalles. Recordamos que el Municipio y el Concejo Deliberante están abiertos para las sugerencias necesarias y para generar junto a los vecinos, propuestas y soluciones por los canales adecuados, donde se puedan abordar los temas con más profundidad”.

“Hay que tener en cuenta –apuntaron desde el Municipio de Oro Verde en el debate que se generó en Facebook– que no se trata de un prófugo de la Justicia, sino una persona en libertad condicional. Más allá de que no nos agrade que estuviera en la localidad. Se hicieron las averiguaciones por prevención y para brindar tranquilidad ante las versiones”.

No hay registro de violadores

La Ley Nº 10.015 que creó en Entre Ríos el Registro de Defensa de la Integridad Sexual, o Registro de Violadores, se conformará, dice la norma sancionada en 2011, “con los datos personales, físicos, fecha de condena, pena recibida y demás antecedentes procesales valorativos de su historial delictivo, de los condenados” por delitos contra la integridad sexual, información que se complementará con las correspondientes fotografías y registros de ADN.

Esa ley, sin embargo, nunca se reglamentó. De haber sido así podría haber amparado la pesquisa que inició el Municipio de Oro Verde.

La ley establece: “Los datos obrantes en dicho registro serán comunicados a las Policías de la Provincia de Entre Ríos, quienes deberán instrumentar un sistema de notificación y provisión de esos datos a sus respectivas seccionales”, dice el artículo 2°. Pero hay aspectos de la norma que, según algunos expertos, chocaría con garantías constitucionales. Por ejemplo, los registros fotográficos de los condenados por abusos sexuales “y las principales características de su historial delictivo, se destinarán a un sitio especialmente creado en Internet que podrá ser consultado por quienes demuestren interés legítimo”.

El registró además se constituirá en un banco de datos genéticos de las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual. Aclara la ley que la realización del examen genético y la incorporación de la información al Registro se hará solo por orden judicial previa sentencia firme.

“El registro contará con una sección especial destinada a autores ignorados. En ella constarán las huellas genéticas identificadas en las víctimas de delitos sexuales. Su incorporación será ordenada judicialmente y será dada de baja de acuerdo con los términos previstos en el Código Penal para la prescripción de la acción penal”, agrega el texto de la ley.

