Impulsan en Viale a D’Agostino para Diputado Nacional

En la reunión habitual de Cambiemos Local, en la que participó la Juventud Radical de Viale, estaba presente el Diputado Nacional Jorge D´Agostino, oriundo de nuestra cuidad. Según resultó de la información proporcionada, NuevaZona pudo conocer que los presentes auspiciaron el nombre del abogado vialense para otro periodo en el Congreso Nacional, lo que aceptó, con el entusiasmo de la juventud con quien mantuvo una reunión posterior donde se analizó el rol del joven dentro del proyecto de gestión local. Jorge D´Agostino, tiene actividad partidaria en la Unión Cívica Radical desde su juventud, con 58 años, esta casado, tiene dos hijos, es abogado y profesor universitario, con títulos de posgrado, becado por organismos internacionales y por sus universidades UNER y UCA, para dar clases en el exterior en varias oportunidades. Ha escrito libros de derecho, y tiene comentada la constitución de Entre Ríos, obra de pronta aparición.

En Viale, se inició en la literatura junto a Amalia Zapata y Herminio Ludi, que lo llevó a publicar libros de cuentos.

Como es conocida su activa participación en el Congreso, recientemente se le preguntó si el año electoral no paralizaría el Poder Legislativo, y dijo “Bueno, espero que sea al menos medio año electoral, de lo contrario el Congreso se paraliza y necesitamos leyes importantes en 2017 Un proyecto mío con media sanción de diputados, ha quedado estancado en el Senado que es la ley de extinción de dominio de bienes adquiridos ilegalmente, para luchar contra la corrupción y que devuelvan lo robado los culpables y que hoy no existe para la administración pública, y que se junta con otras herramientas de investigación de mi iniciativa, como la figura del arrepentido que ya es ley. y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

Necesitamos aprobar la creación del Tribunal de la Competencia, que presentamos con Carrio y Negri para controlar los formadores de precios para que no se cartelicen como hacen los grandes supermercados y las telefónicas unificando precios en contra de usuarios y consumidores He presentado proyectos viables que mejoran notablemente la organización del Estado, como la ley de boleta única papel, que podría aplicarse ahora, que ha fracasado la boleta electrónica.

Es imperioso aprobar la organización de los tribunales y la suplencia de los magistrados para que dejen de hacerse a dedo, causales por las que por designación arbitraria de fiscales, he pedido el juicio político a la Procuradora Gils Carbo.

Quiero que el ex Ministro de Obras Públicas de cuentas a la justicia y he requerido la exclusión del Congreso por inhabilidad moral a Julio de Vido. La transparencia de la cosa pública en la que trabajé mucho ya tiene la ley de acceso a la información pública nacional un salto cualitativo para saber que hacen nuestros funcionarios. Ultimamente presenté la creación de la Agencia Anticorrupción y el sistema de resolución de los conflictos de interés entre funcionarios públicos y su actividad privada que de haber existido, no ocurría lo del Presidente con Correo Argentino.

La verdad es que he volcado mis 30 años de estudio en temas institucionales sin perder de vista, el enorme trabajo que estamos haciendo para que se apruebe mi proyecto de reforma a la Ley de Medios que mejora la posición de los pequeños cable-operadores y las emisiones de FM de baja potencia. Además y vinculado a esto, he presentado una ley que regule la pauta publicitaria para hacerla equitativa con la distribución de los medios.

Conjuntamente con organizaciones ambientales, presenté el proyecto de protección de humedales que no se ha tratado aún en Diputados y que creo es el que mas se adecua a la búsqueda del equilibrio del ecosistema y el control de las industrias que pueden contaminar sin que por ello dejen de trabajar y complementario con ello. Pero para mi, lo mas importante, por ser una novedad legislativa es mi pedido para la creación de la figura de la Cosa Juzgada Irrita, que ya esta en el nuevo Código procesal Penal de la Nación, que permite abrir causas sobreseídas y volver a juzgar al sospechoso, cuando el proceso fue llevado con vicios o irregularmente.

Tenemos apuntadas mas de mil y queremos meter presos a aquellos que se beneficiaron con los amigos del poder judicial. Quiero que los sindicatos tengan reglamentado la reelección con plazo fijo de sus miembros y eliminar que los cargos sean indefinidos, porque corrompe el sistema.

Me ha dado trabajo esto, mucho con los sindicalistas, pero creo que llegaremos a consensuarlo Bueno, hay mas, aún no se ha resuelto la eliminación o reducción del IVA a las cooperativas de agua potable que genera una iniquidad entre consumidores municipales y consumidores de cooperativas y la eliminación del IVA a los alimentos mínimos y estrictos para celíacos Imagínese que con este ritmo, no quisiera que por las elecciones se frene la actividad legislativa

-Y es optimista con el 30% de pobres? El cálculo de la crisis, donde a la pobreza hay que agregarle el desempleo es doloroso y mas en un país rico. Ambos tienen un origen en las políticas de la década pasada, con cierre de exportaciones, varias clases de valor del dólar, deficit fiscal y deuda externa, sin rentabilidad en la producción, se destruyo el sistema energético y el asistencialismo social sin contención, sin acceso al trabajo y a la educación generó un huevo de serpiente. Todo esto aumentaba día a día en el Kirchnerismo, y nosotros lo hemos frenado en 15 meses, e incluso bajando el desempleo, reconociendo y pagando la deuda histórica a los jubilados y ampliando las asignaciones sociales.

La gente buscó un cambio, y vamos transitándolo estructuralmente sin magia, con realidades y datos ciertos que antes eran una ficción armada por el Poder Ejecutivo, al eliminar el INDEC y mentir tan apasionadamente que aun, un buen numero de argentinos aún les cree. Pero la verdad va llegando, hay excluidos con enormes problemas para ingresar al sistema laboral, por eso, el 26 de diciembre pasado aprobamos la emergencia social y hemos dispuesto 30.000 millones de pesos para la distribución personalizada del dinero a los que menos tienen y ampliaremos los planes hasta llegar al final de este sistema que permite que el pobre no salga de la pobreza, logrando la inclusión social a la mayor cantidad de argentinos.

Y como analiza las movilizaciones de los docentes ?

Nosotros creemos que el salario docente es bajo, debe recomponerse evitando que la inflación lo supere, aunque quien tiene que pagar es cada provincia realizando los acuerdos con los gremios para acordar paritarias como ya lo han hecho varios distritos. El programa Aprender terminará con esta discusión apenas se cierren las paritarias en todo el país, y tendremos un norte de calidad educativa, donde el salario sea uno de los elementos que se discutan dentro de todo el complejo sistema educacional. Fíjese que extraña paradoja, en el gobierno anterior, se invirtió como nunca antes en educación, el 6,5% del PBI, sin embargo vimos cientos de miles de docentes reclamando derechos que debieran haber tenido hace años: mejoras salariales, mejores escuelas, que les arreglen los baños, mejores planes de estudio, mas calidad educativa. Que pasó? Así funciona el populismo, te hace sonreír un ratito y te quita la felicidad para siempre. Con el programa Aprender esto debería terminarse.