Luis Wagner, nuevo Gerente de la Cooperativa Quebracho: “Estoy dispuesto a afrontar este gran desafío”

La situación de las cooperativas que brindan el servicio de energía eléctrica en nuestra provincia dista de ser el ideal desde hace ya varios años. Las entidades, con tarifas congeladas durante mucho tiempo e incremento en sus costos, tuvieron que seguir haciendo frente a las demandas lógicas de la población. Además, sabido es que estos últimos años se ha dado un importante crecimiento, tanto de usuarios como de los consumos, generando -muchas veces- récord en la demanda de energía. Ello ocasionó, en determinadas situaciones, algunos cortes en el servicio.

Por eso, desde hace varios años, la Federación de Cooperativas Eléctricas de Entre Ríos, viene sosteniendo que la situación financiera de las entidades eléctricas “sigue siendo crítica”.

Si bien el caso de la Cooperativa de Servicios Públicos Quebracho Limitada (con sede en Viale) se encuentra en condiciones financieras un tanto mejores que otras entidades entrerrianas, ello no significa que no deba sortear algunas dificultades propias del rubro.

Desde el mes de diciembre pasado y con 34 años de edad, asumió como Gerente de l a Cooperativa local Luis Wagner, en reemplazo de Juan Carlos Neiffert por jubilación. Como Sub Gerente, acompaña a Wagner Henri Gastaldi.

“Estamos tratando de acomodarnos lo mejor posible al cambio tarifario. En el medio hay un proceso de readecuación de tarifas, después de muchos años de tarifas congeladas. Se busca mantener el normal mantenimiento del servicio y, además, evaluar qué inversiones hacer, administrando los recursos con que contamos y teniendo en cuenta el crecimiento que hubo tanto en la cantidad de usuarios como en el aumento en el nivel de consumo”, explicó Wagner.

Todo un desafío

“Estoy muy agradecido con la posibilidad que me han dado de estar al frente de la gerencia de esta Cooperativa. Ante los grandes desafíos siempre hay que poner el cuerpo, voluntad y ganas. Yo prefiero asumir el desafío, tratando de buscar las soluciones a las dificultades que se van presentando a diario. Cuando me ofrecieron este puesto, decidí asumir este desafío. En algunas cosas, obviamente, nos vamos a equivocar. Pero no por mala intención, ya que siempre iremos tratando de hacer lo mejor que uno puede dar”, explicó.

“La cooperativa brinda un servicio esencial para la vida humana y todos nos damos cuenta de eso, porque cuando se corta la luz, a los cinco minutos no sabemos para donde agarrar y eso nos pasa a todos los usuarios”, subrayó el nuevo Gerente.

En zona rural

Para las cooperativas que brindan el servicio en la zona rural, el costo de mantenimiento de las líneas es muy alto. Ante cada desperfecto en el servicio en un establecimiento rural, las cooperativas deben movilizar personal, vehículos y equipos por caminos muchas veces en mal estado.

Sin deudas

La Cooperativa Quebracho, hoy por hoy no posee deudas y eso la diferencia de otras entidades de igual rubro que están atravesando una situación mucho más delicada. Sin embargo, Wagner reconoció que hace dos años que la institución vialense no puede renovar vehículos ni ha tenido la posibilidad de realizar inversiones de importante nivel. “Pero al no tener deudas, todas las decisiones que se van tomando son en base al dinero que contamos hoy, sin la necesidad de pensar primero en una deuda. Y eso es un elemento fundamental para nuestro funcionamiento, ya que nos da mucha tranquilidad al momento de encarar el trabajo en el día a día”.

Wagner reconoció que el objetivo es “tratar de mejorar en lo que se pueda y que el aumento que significa para la gente la suba en las tarifas (donde apenas una pequeña parte quedaría para las distribuidoras), sirva para hacer inversiones y que ello represente una mejora en el servicio”.

Datos y números de la Cooperativa Quebracho

-Posee 29 empleados

-Tiene 9.200 usuarios

-Abarca el área urbana de las siguientes localidades: Viale, Tabossi, Sosa, Valle María, Aldea Protestante

-También abarca las siguientes zonas rurales: Zona aledaña a la Ruta 18, desde el primer puente desde la ciudad de Paraná, hasta el puente del Arroyo Gualeguay.

-También brinda el servicio en toda la zona rural de Valle María hasta Molino Doll.

-En la provincia de Entre Ríos, es la segunda cooperativa en extensión de líneas y la tercera en cantidad de usuarios a nivel provincial.

-5.000 kilómetros de líneas posee la entidad vialense, entre las líneas troncales, las urbanas y rurales

-20.000 postes de madera posee actualmente

-3.000 columnas de cemento pertenecen a su propiedad