Un grupo numeroso de vecinos de María Grande envió nota al Intendente de la localidad, Hugo Main, Y con copia al Juez de Faltas y al Párroco de la ciudad, para manifestar su oposición ante la iniciativa en estudio de instalar una imagen religiosa en un espacio público.

La nota hace público “el desacuerdo y total disconformidad con la puesta en marcha de la instalación de otra imagen católica al final de la nueva senda peatonal”.

“Consideramos que un espacio de esparcimiento no es un lugar de culto y así como sería seguramente mal visto hacer actividad física en un templo, creemos que no es adecuada la instalación de imágenes de una religión que no todos profesamos en un lugar que como antes mencionamos, es público. La instalación de esa imagen hiere sentimientos íntimos de muchos de nosotros que creemos que con esto no se respeta la libertad de culto al encontrar en cada rincón de la ciudad objetos de veneración piadosa”, señala la carga.

Incluso argumentos encontrados en el Evangelio demuestran que estos de actos de fe deben reservarse a lo privado, ya que Jesús dice: “Cuando oren no hagan como los hipócritas, que oran (…) en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. (…) Oren al Padre en lo secreto, y el Padre que ve en lo secreto los recompensará.” (Mt. 6, 5-6). Y el Concilio Vaticano II dice al respecto de la separación Iglesia-Estado: “La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomos, cada una en su propio terreno.” (Gaudium et Spes 76).

En resumen, María Grande es la casa de todos y la diversidad que debe caracterizar a una sociedad moderna e igualitaria como Argentina debe ser respetada, teniendo en cuenta sobre todo a las minorías.

Por lo expuesto, solicitan:

-Se informe -al domicilio constituido- si el departamento ejecutivo municipal está en conocimiento sobre la instalación en ámbito público de esta imagen religiosa.

-En caso de estar en conocimiento, indicar si se prestó autorización para uso de espacio público mediante acto valido.Si se prestó autorización, solicitamos se revoque por contrario imperio por los argumentos expuestos.

-En lo futuro no prestar autorización ni soporte logístico o económico para instalación de imágenes religiosas en espacios públicos.Interesar al Honorable Consejo Deliberante para el dictado de una ordenanza que legisle la materia, luego de un debate plural y amplio que siga la lógica de lo justo en un estado de derecho, finaliza la nota de los vecinos