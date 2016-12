Mesa de Conducción de Cambiemos: “Hay Intendentes de Pná. Campaña sorprendidos por el accionar de ATE en Viale”

La mesa de conducción Cambiemos Juntos por Viale (UCR, MSE y PRO) envió un comunicado donde muestra su preocupación “debido a que un minúsculo grupo de empleados, gente que no es de nuestro pueblo y personas que no tienen ninguna relación con el municipio han interrumpido la tranquilidad de nuestros vecinos, con quema de goma y bombas de estruendos con el único objetivo de entorpecer el trabajo diario y perturbar a los vialenses. Hemos recibido la solidaridad de intendentes de otras localidades de Paraná Campaña que se ven sorprendidos por el accionar de ATE en Viale ya que en otras ciudades no sucede el grado de conflictividad que sucede aquí. Por ello respaldamos el accionar del Poder Ejecutivo en pos de velar por la armonía de nuestro querido pueblo”.