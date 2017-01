Municipio de Tabossi, ante las lluvias: “Mejor que decir es hacer”

El Municipio de Tabossi, emitió un comunicado donde hace referencia a las últimas lluvias.

Señala la comuna: “Los usuarios de Facebook habrá observado infinidades de imágenes de localidades vecinas, donde sufrieron las inclemencias del tiempo al igual que nuestra localidad, es normal que con tanta agua caída ya la tierra no absorba más. En el caso de Tabossi se produjeron sobre la obra de desagüe en ejecución algunos problemas pero no tan relevantes como para tener q evacuar. Quisiéramos que una vez terminada la misma en próximos meses y si Dios así lo quiere, se suban imágenes al Facebook pero agradeciendo por tan importante obra, donde los vecinos ya no tendrán que lidiar con los cunetones llenos de agua, mosquitos. Mejor que decir es hacer”, sostuvo la comuna.