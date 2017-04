Seguí: “el estudio nos cambió la vida”

Susana Raquel Gómez y Cristian Almada, ex alumnos del Centro Educativo Nº 87, nos cuentan las posibilidades y ventajas que obtuvieron tras terminar el ciclo primario en el espacio que brinda el municipio de Seguí con el apoyo del CGE.

El Centro Educativo Nº 87 brinda un espacio de enseñanza para personas mayores de 14 años que todavía no posean el título de nivel primario. En este espacio que funciona en las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil Municipal, Susana y Cristian se capacitaron y obtuvieron su título que hoy les permite continuar estudiando y tener un panorama más amplio para su desarrollo personal.

Susana es madre de 7 hijos e inicio sus estudios por decisión personal, poniendo un gran compromiso para asistir todos los días a clases acompañada por una de sus hijas que culminó los estudios junto a ella. “Tenía ganas de terminar la escuela primaria por un desafío personal y gracias a Dios lo hice, ahora continúo mis estudios en la Escuela Secundaria para Adultos Nº 80. El estudiar me llevó a ver las cosas diferentes y me sirvió en mi desenvolvimiento cotidiano como persona; la escuela me ayudó mucho y el estudio nos marcó el camino del progreso”, destacaba Susana.

Por su parte, Cristian cuenta que “fue muy lindo estudiar y se lo recomiendo a todos aquellos que tengan ganas de terminar con sus estudios que lo hagan, porque esto es iniciar el camino hacia el futuro propio. Con mis 21 años continúo mis estudios en la secundaria 80 y mi meta es seguir, hasta el momento no lo tengo decidido, pero continuaré estudiando porque es una meta a cumplir”.