Seguí: Una oportunidad para mostrar el artista que llevas adentro

La Comisión Municipal de Cultura Seguí, hace saber a jóvenes músicos y cantantes entre 13 y 18 años, que se encuentra abierta la inscripción para participar de “La Tocata 2017”, concurso provincial libre y gratuito auspiciado por la Vicegobernación, Gobierno de Entre Ríos y el Consejo Federal de Inversiones; donde los seleccionados tendrán la posibilidad de grabar un disco.

ADMISIÓN PARA LA TOCATA 2017

Dirigida a músicos de 13 a 18 años de la Provincia de Entre Ríos.

Se admiten todas las músicas, folclore, rock, clásico, cumbia, melódico, etc.

Podrán participar solistas, dúos, bandas, etc.

La música podrá ser cantada o instrumental.

Las inscripciones se reciben hasta el día 15 de junio de 2017

CÓMO PARTICIPAR:

1. Los interesados deben enviar un video con un tema musical por mail a latocataparana@gmail.com o por sitios gratuitos tipo we transfer, google drive, etc.

2. La realización del video correrá por cuenta del participante y la calidad y formato del mismo, ya sea HD profesional, cámara hogareña, celular, etc., no influirá en la determinación final ya que se considerará sólo la música. Como adicional, no obligatorio, quién disponga un audio de mejor calidad que el audio del video podrá adjuntarlo, el mismo será tenido en cuenta al momento de seleccionar el material.

3. Se deberá completar la planilla de inscripción con todos los datos y reenviarla. La misma se podrá solicitar al mail, seguiencultura@outlook.com; face: Seguí en Cultura

4. Las propuestas serán evaluadas y todas aquellas que sean aceptadas, serán publicadas en el canal You tube de La Tocata.

5. Un jurado establecerá de entre todas las propuestas publicadas en You tube cuáles accederán a la grabación en un estudio profesional y la posterior edición de un cd.

6. Se realizarán tres presentaciones del cd en diferentes ciudades de la provincia.

