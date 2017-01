Solidaridad sin fin: Partió desde Viale un camión repleto de donaciones para los argentinos afectados por el alud

Este martes, la filial Viale de AGMER logró completar un camión con mercadería para los afectados por el alud en Jujuy.

“El Municipio nos brindó transporte que tuvo disponible luego de las 18 hs y gracias a las manos que siempre se unen para ayudar, en unos minutos se cargó el camión completo y las donaciones ya van rumbo al cuartel de bomberos de Paraná, para llegar mañana a nuestros hermanos del norte. Agradecemos mucho tanto al Municipio de la ciudad como a los bomberos de Paraná que nos permiten sumar nuestras donaciones”, sostuvo la docente Yohana Fucks.

“Muchísimas gracias a la solidaridad de nuestro pueblo, hemos entre todos aportado nuestro humilde granito de arena para acompañar a quiénes lo han perdido todo. No dejemos de orar por ellos, como por los argentinos afectados por inundaciones y por incendios, todos esperamos puedan salir adelante y reponerse ante tan lamentable situación que les toca vivir.

Y más allá de las responsabilidades del Estado y las obras que siempre faltan, para evitar estas catástrofes ambientales; creo que entre todos como ciudadanos debemos comenzar a tomar conciencia del daño que estamos causando al planeta, que ha comenzado a pedir auxilio en diversas formas, para que detengamos las conductas que nos llevan a enfermarlo.

Siendo beneficiados económicamente o no, todos somos cómplices de los desmontes por no involucrarnos en detenerlos, somos generadores cotidianos de las contaminaciones, llenamos a diario de desechos nuestro suelo y derrochamos el agua, no somos conscientes del perjuicio que estamos ocasionando a nosotros mismos pero sobre todo a las generaciones futuras. O peor aún, nos damos cuenta, pero preferimos la comodidad del consumo y de los productos modernos, antes que el esfuerzo por protegernos y proteger a nuestro ambiente. Creo que debemos ser prudentes y comenzar a cambiar conductas, de lo contrario cada vez será peor lo que suceda en el mundo entero.

Gracias Mirta Viviana Giordano, Corina Miranda, Eliz Donda por haberme acompañado en esta iniciativa. Gracias a todos los que ayudaron a cargar hoy el camión. Y gracias a los medios que difundieron y documentan la entrega de lo recolectado a los bomberos, para que llegue a destino y todos los que acercaron su aporte puedan comprobar que como siempre, Agmer Filial Viale trabaja en estas causas con transparencia y empeño, como un simple nexo entre las ganas de ayudar de los vialenses y los damnificados ante la bravura del temporal.

Gracias de corazón a todos, por la confianza”, señaló la maestra.