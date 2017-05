Topo Landra, sobre su encuentro con Frigerio: “Tenemos expectativas y el tiempo dirá si se confirman o no”

El Intendente de Tabossi, Néstor “Topo” Landra se refirió al encuentro que mantuvo con el Ministro Frigerio, que ocurrió este martes en Casa Rosada de Buenos Aires.

“El Ministro quiere que el plan Hábitat esté en todos los Municipios, porque considera que es uno de los mejores planes de obras para todo el país”, señaló Landra.

Nos recibió muy bien y recepcionó todos nuestros proyectos. Pero en lo referido al Centro de Salud para Tabossi, nos dijo que no podrá ser, ya que es competencia del gobierno provincial. Y está muy bien que nos digan que no cuando es no, en vez de hacernos esperar y tener esperanzas por algo que no podrá ser”, indicó el jefe comunal.

Landra aprovechó el encuentro para invitar al Ministro a visitar la localidad, a la Fiesta del Costillar a la Estaca.

“También hablamos del financiamiento de obras, proyectos y varias iniciativas que tenemos para Tabossi. Fuimos con muchas expectativas y el tiempo dirá si se confirman o no”, sostuvo el Intendente.

