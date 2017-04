El Intendente de Tabossi lleva a la justicia a los dirigentes que lo acusaron de faltar a la honestidad

El Presidente municipal de Tabossi, Néstor Landra, emitió un comunicado donde señala que seguirá en la vía judicial contra dirigentes y funcionarios de Viale por los comunicados donde lo acusaron “de faltar a la honestidad y transparencia, de promover prácticas nefastas, de utilizar tiempo y recursos públicos del Municipio de Viale”.

Fue luego de la pintada de letreros a cargo de personal municipal en horario de trabajo. Señala el comunicado de Landra:

“En días pasados se llevaron adelante las audiencias de mediación a las que convocara a los Sres. Ludi y Pérez a raíz de los hechos de público conocimiento en los que indebidamente me involucraran y agraviaran. Debo informar a la comunidad que en el desarrollo de las mismas los mencionados concurrieron a la primera fijada para el 31 de marzo, donde se pactó un cuarto intermedio para el día 11 de abril, fecha en la que decidieron no concurrir. Por lo tanto, la instancia de mediación FRACASÓ quedando expedita la vía judicial … es llamativo que me hayan acusado de falta de valor y coraje y luego decidieran ausentarse cuando las formalidades y la palabra empeñada exigían su presencia.-

ACLARO: mi lucha es personal, no involucro ni a comités, ni a unidades básicas, ni me amparo en ningún partido político para actuar. Son solamente mi buena imagen pública, mi persona, mis palabras y mis hechos. Y contra personas y hacia personas me dirijo.-

En los hechos que dieron origen a este conflicto, acusando a mi persona de falta de honestidad y transparencia, de promover prácticas nefastas, de utilizar tiempo y recursos públicos del Municipio de Viale y de no tener valor ni coraje para impedir estos hechos, ironizando luego, cuando me dicen que lloriqueo cuando se me acusa (ratificando entonces que se me acusa de aquellos hechos), me imputan también de querer lastimar el buen desempeño municipal. Todo sin sustento. Ofensas gratuitas que tendrán su correspondiente sanción judicial.-

Me acusan de “hacer lo mismo en mi municipio” (lo que por reiterativo ya no debo negar). ¿Y por casa? El Sr. Brupbacher no investiga, sanciona. El Sr. Brupbacher no aclara. Oculta. ¿Donde están las pruebas que me involucran como el instigador o autor intelectual de los hechos? Las personas directamente involucradas ya fueron sancionadas. ¿Y la investigación? Bien, gracias: nunca se hizo. No hay sumario. Solo SANCION. Queda claro que LO MEJOR FUE NO INVESTIGAR. La prueba es que sancionan sin sumario. Sancionar sin sumario (el que se deja sin efecto tal como surge de la pagina web del municipio, Resolución 053/17) no es ahorrar tiempo y dinero, sino NO APLICARLO a la equidad y la transparencia que promueven y que aquí, definitivamente, no les ha interesado. Apresurados por agraviar y despreocupados por conocer la verdad.-

Piden que se fortalezcan las instituciones y no es con su obrar como se logra este alto objetivo.-

Se le ha pedido reiteradamente a Brupbacher que aporte las pruebas que me involucran a los hechos. Se le ha pedido que indique cómo es que el Encargado de Prensa Municipal, Maximiliano Perez, transmite a la comunidad los hechos de manera tergiversada y agraviante. La ambigüedad primero y el silencio después han sido la respuesta, tanto de Brupbacher. El Comité UCR Tabossi, el Comité PRO VIALE, Daniel Rodriguez y Renzo Fontana, expresaron su solidaridad con el Municipio de Viale colaborando inestimablemente a perpetrar la ofensa.-

El voto popular no es para amparar el agravio, ni para sacarse los asuntos complejos de encima, ni para gritar palabras al viento y no honrarlas con las conductas y los hechos. La voluntad popular debe ser respetada todos los días y a toda hora, y el cambio anhelado se debe concretar con la acción de gobierno.-

A todos los que han sido participes –involuntarios quizás- de este conflicto, les ratifico que no ha sido el suscripto quien inicia el mismo. No ha sido el suscripto quien ha dado motivos para el agravio. Todos saben que soy una persona que dialoga, que propone soluciones antes que crear problemas. Que prefiere gestionar y administrar antes que ver problemas donde no lo hay y responsables donde no existen. Que prefiere conciliar antes que acusar. Por eso prefiero políticos del mismo perfil, confiables y respetuosos de la palabra.-

Sr. Intendente de Viale, Sr. Ludi, Sr. encargado de prensa Alberto Maximiliano Perez, PRO Viale (Daniel Rodriguez y Renzo Fontana), UCR Tabossi (que publica sin firma responsable): así como soy respetuoso de mis palabras, también advierto que el agravio y la ofensa se resuelven en los estrados judiciales. Casi 30 años de actividad política intachable me inspiran y obligan a resolver los conflictos de la manera que marca la ley.-

Néstor Topo Landra