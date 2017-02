Treppo, sobre la denuncia por sobreprecios en su gestión: “Es una maniobra política y no se pagó un solo peso de más”

El Presidente municipal de Seguí, Contador Cristian Treppo, llamó este miércoles a conferencia de prensa, para explicar la situación generada a partir de la denuncia de concejales opositores por supuestos sobreprecios en la obra pública durante el contrato con la empresa OIC SA.

La investigación surge luego de la denuncia de dos ediles del bloque Cambiemos e involucra también a la exsecretaria de Gobierno Nora Beaud, al contador municipal Darío Alexis Monzón y al titular de la empresa Aníbal Daniel Hereñú.

El jefe comunal de Seguí aclaró en primer lugar que la denuncia fue presentada por dos de los tres ediles de la oposición (Javier Leguizamon y Mariela Espinosa). “Ello significa que hubo un concejal de Cambiemos que no estuvo de acuerdo con la denuncia”.

“Esta denuncia, que nosotros nos enteramos por los medios, no tiene pie ni cabeza. La realidad demuestra que las cosas se han hecho, como todos estos años, de manera correcta y muy bien. No hemos pagado ni un solo peso por sobreprecio. Por el contrario, hemos pagado menos que el presupuesto oficial. Esta obra no fue hecha en una libreta de almacenero, sino con un presupuesto serio y que se ha llevado a cabo en un montón de Municipios en Entre Ríos”, aclaró Treppo.

Durante la conferencia, el Intendente estuvo acompañado por todo su gabinete, así como también por ediles del oficialismo y vecinos de la localidad.

La determinación del costo fue realizada por un Ingeniero; “y no por quien habla ni por un secretario o funcionario municipal y se envió a Buenos Aires para su aprobación”, explicó el mandatario.

Además, aclaró que el 61 por ciento del dinero para esta obra lo envió el gobierno nacional de Mauricio Macri. Todos sabemos que en el Estado, para poder pagar algo, debe haber comprobantes, y esto habla a las claras que dos gobiernos estuvieron de acuerdo para pagar la obra. Nosotros estamos sumamente orgullosos por la mega obra que dejamos en Seguí, habiendo llegado con cordones y asfalto a barrios y sectores alejados y olvidados. Sobre todo, con el orgullo de haber llevado estas obras gratuitamente”.

Tranquilo

El jefe comunal dijo sentirse “con la tranquilidad que está todo muy bien hecho. No es una casualidad que el municipio más pequeño de la región sea hasta hoy prácticamente el que más hace con tan poco dinero y sin gastar un solo peso de más”.

“Los concejales que han hecho la denuncia no han traído un solo proyecto durante todo el año 2016 y este tema durante marzo del año pasado lo han publicado por todos los medios, a eso se han dedicado, esta denuncia le va a demandar a todos los seguienses un gasto enorme que van a pagar todos ya que ahora se deberá contratar más ingenieros y más abogados en vez de estar dedicados a la gestión”.

Maniobra

Finalmente, el jefe comunal describió a la denuncia como “maniobra política para ensuciar a gente que está muy bien vista” en el pueblo. “Es una metodología que históricamente han utilizado la gente de Cambiemos”.