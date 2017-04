Viale. Autocrítica y aviso a la población: Cuál fue la recomendación de la cúpula policial hacia adentro y hacia afuera de la fuerza

Este mediodía, el Intendente de Viale Uriel Brupbacher, el Secretario de Gobierno Carlos Weiss y el jefe departamental de Paraná, comisario Marcos Antoniow, brindaron una conferencia de prensa donde plantearon su punto de vista sobre los hechos de inseguridad desatados los últimos días en Viale.

El jefe comunal explicó que desde el Municipio se hace todo lo que está a su alcance para colaborar con la seguridad (“aunque es responsabilidad de la provincia”, aclaró).

El funcionario policial sostuvo que si hay personas que no se adaptan a las normas de convivencia de la ciudad, “nosotros vamos a proceder”.

“Son dos mayores y un menor los que están causando hechos delictivos y todos saben quienes son, pero si no hay pruebas firmes, la justicia no puede actuar”, aclaró.

Además, reclamó a la propia comisaría local que comience a trabajar de manera más eficiente. El que es policía debe cumplir su trabajo, así como también el que está a cargo de una comisaría, recalcó.

“Por el momento, el comisario de Viale está confirmado. Si hay algún funcionario policial que no cumple su tarea, será trasladado a otra dependencia del Departamento o, incluso, a otro Departamento. Yo le exijo al jefe de comisaría y al personal de Viale a que se comprometa con su función”.

Además, pidió a los vecinos que denuncien los hechos, para que Fiscalía pueda actuar. También solicitó a la población “no comprar elementos robados, ya que sabemos que hay personas que están adquiriendo cosas de dudosa procedencia a personas que han delinquido”.

Brupbacher, por su parte, aclaró que desde la comuna se colabora permanentemente con la fuerza policial, brindando combustible, con la instalación de nuevas cámaras, se acompaña al personal policial con inspectores de la Guardia Urbana. “Nosotros estamos preocupados por la situación. Somos de Viale y vivimos aquí y lo que aquí ocurra nos afecta a nosotros. El Municipio va a seguir acompañando en todo lo que esté a su alcance con la comisaría local”.