Viale. Para el Justicialismo, “la mentira tiene patas cortas”

El Bloque de concejales del Frente Justicialista para la Victoria, emitió un comunicado en relación a la información difundida por el municipio sobre un camino vecinal.

Señala el comunicado de los ediles: “Hace pocos días la Municipalidad de Viale a través del Área de Obras y Servicios Públicos informó los avances de tareas realizadas en los caminos rurales, que se había acondicionado el camino que continua desde la Avenida Rosa Benitente de Salomone hacia la Ruta Provincial Nª 32, para sorpresa nuestra esta información no es cierta. Hay una mentira, pues el camino está cortado y no su puede transitar como se ve en las fotos. Está cubierto de ramas y troncos de árboles en el camino, así lo hicieron saber a nuestro Bloque productores rurales que son vecinos de la comuna y que no pueden acceder al camino y a sus chacras.”

“Sería bueno antes de dar la información que dicen que acondicionaron los caminos de acceso, lo cual era mentira, chequear la información primero, manifestaron los productores rurales. Porque la conectividad entre el ejido Ruta Provincial N32 y la Comuna no existe. Las imágenes lo dicen todo“.

Bloque de Concejales Frente para La Victoria.