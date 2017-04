Viale. Pasaron ya cinco días del fallecimiento y aún no han entregado el cuerpo a la familia Bertoli

Antonella es oriunda de Viale y denuncia que desde el viernes no le entregan el cuerpo de su hermano, quien falleció en condiciones trágicas en la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Aseguró que la demora se debe exclusivamente a trámites burocráticos. “Están jugando con el cuerpo de mi hermano”, enfatizó.

“Mi hermano era gendarme y falleció de una manera trágica el último viernes. Todavía no nos entregaron el cuerpo”, denunció Antonella al tiempo que contó que “cuando nos enteramos de lo que había sucedido mis familiares más directos viajaron a San Miguel y cuando llegaron les dijeron que como era fin de semana largo debían esperar hasta el lunes para realizarle la autopsia. No había guardias”, dijo a Canal 9.

Este lunes, las autoridades del Hospital Carrillo le comunicaron que el cuerpo podía ser retirado de la institución, pero cuando sus familiares se acercaron al nosocomio el acta de defunción tenía un error. “Una dirección estaba mal, por lo que tuvimos que esperar a que el médico que la había hecho, la corrigiera. No pudieron localizarlo hasta hoy a primera hora”, contó.

No obstante, aún siguen sin poder encontrarse con el cuerpo de su hermano ya que no lo pueden retirar de la cochería para finalmente trasladarlo a Viale. “En Buenos Aires se ve que es diferente, necesitan la firma del dueño para poder retirar el cuerpo, y sus empleados no pueden encontrarlo por ningún lado. Tampoco nos quieren dar su contacto para poder rastrearlo nosotros”, detalló.

Como si fuera poco, la funeraria de San Miguel -que se debe hacer cargo de los gastos de sepelio- debía girar un cheque a la funeraria de Paraná para el traslado del cuerpo y no lo hizo. “Cuando nos comunicamos con nos dijeron que el cheque ya había sido enviado, pero desde la funeraria nos dijeron que había sido rebotado. Realmente están jugando con el cuerpo de mi hermano y con nuestro sufrimiento”, finalizó Antonella.