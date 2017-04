“Volver al aula me abrió puertas en la vida y en el trabajo”: La historia de Danilo y su regreso a la Escuela

Hacía quince años que había terminado la escuela primaria en el campo. Pero no pudo cursar sus estudios secundarios. Hasta el año pasado, que los retomó en la Escuela de Adultos Nº 9 de Viale. Hoy cuenta su experiencia, y brinda su consejo para todas aquellas personas que aún no se deciden volver a las aulas

Danilo Barreto tiene 30 años. Siempre vivió en el campo y debido a las tareas rurales y las distancias, durante su adolescencia no hacer la Escuela Secundaria.

Por eso, cuando se vino a vivir a Viale, decidió dar un giro y volver a las aulas. Hoy se encuentra cursando el Segundo Año de la Escuela Secundaria de Adultos Nº 9 “Pte. Arturo Illia”, donde asombra su asistencia casi perfecta.

“Me va muy bien y me gusta. El grupo de docentes y alumnos que hay aquí es muy bueno”, cuenta. Y detalla: compañerismo en los alumnos y actitud siempre predispuesta por parte de los directivos y docentes.

Danilo no se queda quieto y redobla la apuesta. Proyecta inscribirse, una vez que finalice sus estudios secundarios, en una carrera terciaria. “Los planes están, así como me propuse concluir la secundaria, me gustaría poder seguir una Tecnicatura”.

El muchacho trabaja por la mañana en el Municipio vialense y por la tarde realiza trabajos de electricidad a particulares.

“Esta Escuela me permitió avanzar en conocimientos, ya que sin conocimientos uno está muy limitado en la vida diaria y en su trabajo. Por suerte, hoy he logrado que se abran puertas, así como también pude tener más salidas en lo laboral”, explica.

Danilo terminó su escuela primaria hace quince años y desde aquel momento nunca más pisó las aulas. Hasta el año pasado, que decidió retomar los estudios en la Escuela de Adultos. “Retomar la Escuela secundaria no me costó tanto. Sí me había costado mucho años anteriores en Paraná, donde hice cursos y como me faltaba el secundario, todo me resultó bastante difícil”, señala.

Finalmente, brinda un consejo para todos aquellos que no se deciden volver a las aulas a retomar los estudios secundarios: “Yo aconsejo que estudien. La enseñanza que te brinda la escuela no te la da la calle. La escuela te permite avanzar, ya que sin escuela secundaria uno no puede acceder a muchos trabajos”.

Cabe destacar que Danilo cuenta con una beca que otorga el Municipio vialense desde hace algunos meses. Se trata de una ayuda económica a los empleados municipales que estudian, reconociendo así su esfuerzo por superarse.