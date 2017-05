Zavallo presentó proyecto de repudio ante el 2×1 de la Corte

El diputado provincial por UNA-Frente Renovador, Gustavo Zavallo, presentó este viernes un proyecto de declaración instando a la Cámara de Diputados a hacer unánime el repudio por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual declaró aplicable el beneficio de la ley 24390 en el cómputo de los años para la prisión en un caso de delito de lesa humanidad cometido por Luis Muiña, durante la última dictadura militar.

“Suena horrorosamente paradojico que la aplicabilidad de una garantía, un derecho, recaiga sobre un genocida como Muiña, entre tantos otros responsable del mayor acto de terrorismo de Estado ocurido en nuestro país, que basó su política en la tortura, violación, masacre, muerte y desaparición de argentinos”, declaró Zavallo al momento de fundamentar la iniciativa legislativa.

Y si bien reconoció que existen fundamentos jurídicos aplicables al caso Muiña que avalan el fallo, sostuvo que los delitos de lesa humanidad “deben ser sancionados con dureza, no solo por el horror que representan, sino también como un signo de un país de pie en contra del terrorismo del Estado”.

Y agregó al respecto: “Resulta un retroceso grotezco a todo lo avanzado en materia de derechos humanos. Por eso fue muy grande el pesar popular que despertó la noticia del fallo de la Corte, ya que el mismo nos aleja de los preceptos de Verdad, Memoria y Justicia”.

“Lo que duele es que no hubo arrepentimiento o aporte de datos esclarecedores sobre el horror cometido en la dictadura, ni siquiera herramientas que nos acerquen a la verdad de qué pasó con los 30 mil detenidos desaparecidos, dónde están. Nada de eso, Muiña no solo que no reconoció el delito ni se arrepintió del genocidio, sino que ahora aplica en él una garantía que le permite seguir moviéndose con un alto grado de impunidad”, completó el diputado de Viale.