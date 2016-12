Zavallo y Busti despidieron el año en Viale y dejaron un claro mensaje para el Gobernador

Tal como lo informó NuevaZona, esta semana el Frente Entrerriano Federal realizó su despedida de fin de año con vecinos año en Viale.

El espacio político protagonizó un encuentro en el salón de Jubilados de la Policía de Entre Ríos. El anfitrión fue el diputado provincial Gustavo Zavallo, quien estuvo acompañado por el ex gobernador Jorge Busti, la diputada nacional Cristina Cremer y el legislador provincial, Daniel Koch.

Ante un establecimiento colmado y como orador principal, Busti centró los temas en el primer año de gestión de Macri y la posibilidad de unidad el peronismo entrerriano.

Sobre el primero, dio cuenta de las tres promesas centrales de Cambiemos: “En campaña, el actual gobierno nacional se comprometió a resolver la pobreza, a terminar con el proceso de desfragmentación de los argentinos y combatir el narcotráfico. No resolvió ninguno de estas cuestiones fundamentales, todo lo contrario: la pobreza se agudizó y la lluvia de inversiones nunca llegó; estamos lejos de la unidad nacional por lo que grieta entre los argentinos se ensanchó y el narcotráfico avanza cada día más en nuestros barrios, mientras se pierde el tiempo en atacar sólo al narcomenudeo”.

En cuanto a la unidad del peronismo, Busti contó que este jueves recibió el llamado del gobernador Gustavo Bordet “Me contó cuál era el sentido de la convocatoria del Partido Justicialista (PJ) en Concepción del Uruguay y me adelantó que efectivizará una convocatoria amplia para todos los sectores del peronismo en el mes de febrero; a lo que le manifesté que desde el Frente Entrerriano Federal, mientras se produce ese llamado, no nos vamos quedar quietos y vamos a continuar yendo a los lugares donde no va nadie, a los lugares donde se encuentran los entrerrianos de a pie”, destacó y agregó: “Confiamos en la palabradel gobernador en cuanto a esa convocatoria amplia y plural pero aceptaremos ser parte de un frente peronista siempre y cuando las reglas sean claras y se respete la trayectoria e identidad de cada sector”.

Respecto a la situación de la provinca el ex mandatario aseguró “el gobierno tiene que seguir trabajando para alcanzar el equilibrio fiscal, eliminando gastos superfluos para mejorar el sistema de salud pública, la educación y el servicio de justicia”.

En otro orden, Busti confirmó que el 4 de febrero visitará Santa Elena “y así en cada lugar en donde nos convoquen los entrerrianos, porque los que no somos kirchneristas ni del PRO tenemos la necesidad de seguir reafirmando nuestra identidad de cara a la gente, la identidad de un partido que siempre elige estar del lado de los trabajadores”.

Zavallo: “La coherencia es nuestra principal virtud”

A su tiempo, el diputado provincial Gustavo Zavallo subrayó la gestión legislativa durante el año, relatando que “hemos propuesto herramientas fundamentales para la democracia participativa de los entrerrianos y que logramos se aprueben como la ley de Ética Pública y de Participación Popular”. Y también, proyectos para “mejorar el acceso a la educación de calidad como el Boleto Estudiantil Gratuito para docentes y alumnos de todos los niveles, la implementación como materia obligatoria la lucha por la Prevención de Adicciones, la ley para la Modernización de los Clubes de Barrio, entre tantos otros”. Y al respecto argumentó que “nuestro rol de oposición responsable es la de marcar aquello que está mal, proponer o acompañar lo que entendemos que puede beneficiar al conjunto de los entrerrianos”.

En cuanto a las expectativas de cómo será el 2017, Zavallo dijo que espera un año de intenso trabajo en la Legislatura, “pero también en la calle, escuchando y sumando las ideas e inquietudes del pueblo”. “La sociedad argentina vio la necesidad de un cambio en el cual se discuta y trabaje sobre los temas que importan como la producción, el déficit educativo y sanitario, la falta de empleo genuino y una inflación que crece cada vez más”. Y en relación a esto último, sostuvo que el Gobierno Nacional comenzó su ciclo poniendo el eje en la inseguridad, la pobreza y la inflación. “No resolvió ninguno de estos temas hasta el momento; por el contrario, la pobreza trepó al 32% cuando el Gobierno de Macri comenzó su gestión con un 28%. En tanto los índices de inflación eran de un 25 al 30% anual, mientras hoy ya estamos en un 35 al 40% anual, sumado al aumento del combustible y tarifas eléctricas y de gas que ya han sido anunciados”.

“Por eso es que los invito a trabajar todos juntos. Nos comprometemos a ser la voz de cada uno de ustedes como lo hemos hecho siempre. No tengo dudas de que el 2017 nos va a encontrar mucho más cerca de cada uno de los entrerrianos”, completó el diputado oriundo de Viale.

Por su parte, Daniel Koch y Cristina Cremer coincidieron con lo esgrimido por Busti y Zavallo.El diputado de Nogoyá dijo que desde la Cámara de Diputados de la provincia, “trabajamos con la tranquilidad del deber cumplido durante este primer año de gestión porque lo que hemos prometido en campaña, lo hemos cumplido”.

En tanto Cremer, solicitó “redoblar el esfuerzo remarcando con énfasis aquellas promesas que el Gobierno Nacional no ha cumplido y que debemos trabajar para que cumplan.Hemos realizado un trabajo muy intenso, con el compromiso de aportar a la gobernabilidad, mejorando las iniciativas legislativas para defender los intereses de los trabajadores y de las pequeñas y medianas empresas. Queremos un 2017 mejor para los argentinos y continuaremos con la tarea de seguir sosteniendo la voz de los entrerrianos en el Congreso Nacional”.